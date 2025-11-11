Ричмонд
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты

В Общественной палате РФ предложили вернуть практику выплаты 13‑й зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.

«В первую очередь такая поддержка (13-я заработная плата — ред.) необходима самым важным профессиям — педагогам и работникам здравоохранения, то есть учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу», — сказал Гриб агентству.

Он отметил, что в советский период, «даже в непростые времена», такая мера поддержки была. По его словам, это особенно важно перед Новым годом, когда у большинства россиян увеличиваются расходы.

«Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах», — добавил Гриб.

Он также подчеркнул, что подобная мера социальной поддержки поможет в решении финансовых вопросов семьям с детьми.