В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.
«В первую очередь такая поддержка (13-я заработная плата — ред.) необходима самым важным профессиям — педагогам и работникам здравоохранения, то есть учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу», — сказал Гриб агентству.
Он отметил, что в советский период, «даже в непростые времена», такая мера поддержки была. По его словам, это особенно важно перед Новым годом, когда у большинства россиян увеличиваются расходы.
«Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах», — добавил Гриб.
Он также подчеркнул, что подобная мера социальной поддержки поможет в решении финансовых вопросов семьям с детьми.