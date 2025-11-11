Сергей Кириенко рассказал, что пользуется мессенджером Max

Он отметил, что платформа предоставляет все необходимые коммуникационные возможности. Max является российской цифровой платформой, которая включает мессенджер с функционалом для аудио- и видеозвонков, чатов, денежных переводов и обмена файлами. В неё также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений для решения повседневных задач пользователей.