Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Кириенко рассказал, что пользуется мессенджером Max

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подтвердил, что активно использует российский мессенджер Max. Соответствующее заявление он сделал в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

Источник: Life.ru

«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», — ответил Кириенко на вопрос об использовании отечественного мессенджера.

Он отметил, что платформа предоставляет все необходимые коммуникационные возможности. Max является российской цифровой платформой, которая включает мессенджер с функционалом для аудио- и видеозвонков, чатов, денежных переводов и обмена файлами. В неё также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений для решения повседневных задач пользователей.

Ранее сообщалось, что платформа Max расширила функционал голосовой связи и обмена сообщениями на территории всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Данное обновление предоставит миллионам пользователей возможность поддерживать связь с близкими за границей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше