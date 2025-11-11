Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

«Метеорит, пролёт которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм», — рассказал астроном РИА «Новости». По его словам, все обломки космического тела упали в пределах Новгородской области, образовав вытянутую зону рассеивания.