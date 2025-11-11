Познакомились на грядке: как создавалась группа «Наутилус Помпилиус»

Группа «Наутилус Помпилиус» отметила свой 43-й день рождения. За это время коллектив несколько раз менялся, переживал взлеты и падения, выпустил множество хитов… Но в итоге эту группу можно поистине назвать легендой российского рока.
В 1978 году на картошке познакомились студенты Свердловского архитектурного института (САИ) Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. Общение молодых энтузиастов привело к идее создания рок-группы. В копилку добавилось и знакомство Умецкого с барабанщиком Игорем Гончаровым. Тогда он уже выступал на разных танцевальных площадках.
Постепенно грезы о рок-группе превратились в действие. К Бутусову, Умецкому и Гончарову присоединился гитарист Андрей Саднов. В 1982 году был записан дебютный демоальбом под названием «Али-Баба и 40 разбойников». После этого в группе произошли первые перемены. Игорь Гончаров понял, что хочет стать художником, а не музыкантом. Тогда к «Наутилусам» присоединился барабанщик Александр Зарубин. Вместе с ним группа записала альбом «Переезд», который вышел летом 1983 года.
Осенью коллектив впервые выступил со своим творчеством. Площадкой стал ДК «Автомобилист». В тот день проходил концерт, посвященный Дню первокурсника САИ.
Интересно, что тогда вместе с «Наутилусами» впервые выступил клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. В 1984 году коллектив покинул Александр Зарубин. Вслед за ним в 1985 году ушел из «Наутилуса» и Андрей Саднов. Гитарист и барабанщик решили сделать уклон на полученную профессию и развиваться в архитектурной деятельности.
Дальше в группе менялся состав, постепенно появлялись концерты. Но особо успешным для «Наутилусов» был 1987 год. Тогда музыканты начали собирать большие концерты, получили признание публики. В этом же году «Наутилус Помпилиус» выпустил один из главных хитов — песню «Я хочу быть с тобой». Композиция стала легендарной, ее слушают до сих пор.
К 1988 году «Наутилус» стал одной из самых известных рок-групп СССР.
Свое существование коллектив прекратил в 1997 году. Однако песни этой группы можно услышать на концертах Вячеслава Бутусова и его нового коллектива «Ю-Питер».
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
Первоначально группа называлась «Али-Баба и сорок разбойников», однако год спустя музыканты решили поменять имя на «Наутилус».Песня «Взгляд с экрана» — это вольный перевод хита Robert De Niro’s Waiting группы Bananarama.Опасаясь КГБ, «Наутилус» решил распространять альбом «Разлука» в Свердловске без песни «Скованные одной цепью», в остальных регионах запись расходилась без купюр. У Вячеслава Бутусова плохая память, и он часто забывает слова своих песен, поэтому на концертах перед ним стоит пюпитр с текстами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер:
— Группа «Наутилус Помпилиус» легендарна. Их расцвет пришелся на годы перестройки, как у «Кино» и многих других. Их музыка до сих пор вне времени. Песни «Наутилуса» не похожи ни на что. Их стихи безумно красивы, как и мелодии. Наверное, все это потому, что участники группы всегда горели тем, что делают.