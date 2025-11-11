Познакомились на грядке: как создавалась группа «Наутилус Помпилиус»

— Группа «Наутилус Помпилиус» легендарна. Их расцвет пришелся на годы перестройки, как у «Кино» и многих других. Их музыка до сих пор вне времени. Песни «Наутилуса» не похожи ни на что. Их стихи безумно красивы, как и мелодии. Наверное, все это потому, что участники группы всегда горели тем, что делают.