В России хотят создать этический кодекс по взаимодействию со СМИ

Муфтий Московской области Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Денис Мухутдинов подчеркнул, что ответственность за восприятие информации людьми лежит не только на СМИ и блогерах, но и в том числе и на духовных лидерах. «И в чем лежит на нас ответственность? В том, что мы должны доносить корректную информацию. Интернет, давайте говорить открыто, это одна большая свалка, где столько противоречивой информации, что человеку очень тяжело понять, где правда, а где ложь», — сказал муфтий.