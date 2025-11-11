25 бойцов Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военным в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что речь идет о бойцах 38-й бригады морской пехоты.
— ВС РФ с дрона сбросили вэсэушникам листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь. 25 окруженных боевиков сложили оружие и сдались в плен, — передает источник.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен в Красноармейске. Пленные рассказали, что в течение нескольких дней им не доставляли боеприпасы даже с помощью дронов.
Также стало известно, что на участке фронта в Харьковской области на украинских боевиков сбросили листовки, после чего часть из них сложила оружие и сдалась в плен. Российские войска выбили остальных вражеских бойцов с укрепленных позиций, из-за чего солдаты ВСУ сбежали.
Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.