Более 20 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным в Димитрове

Также стало известно, что на участке фронта в Харьковской области на украинских боевиков сбросили листовки, после чего часть из них сложила оружие и сдалась в плен. Российские войска выбили остальных вражеских бойцов с укрепленных позиций, из-за чего солдаты ВСУ сбежали.