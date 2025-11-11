Ричмонд
Венесуэла начала готовиться к возможной атаке США

Венесуэльские военные разворачивают силы для партизанской борьбы.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла начала готовиться к возможной атаке со стороны Соединенных Штатов, передает агентство Reuters, со ссылкой на источники.

Сообщается, что венесуэльские военные разворачивают силы для партизанской борьбы против солдат США. Кроме того, Венесуэла развертывает вооружение, включая российскую технику.

Авторы агентства отмечают, что венесуэльская оборона будет включать в себя небольшие военные подразделения в более чем 280 точках, где они будут проводить диверсии и использовать другие партизанские тактики.

Помимо этого, прорабатывается еще одна тактика под названием «анархизация», которая предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников для создания беспорядков в Каракасе и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну для иностранных сил.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало, что глава США Дональд Трамп пока сомневается насчет проведения военной операции в Венесуэле.

