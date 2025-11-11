Самолет из Перми столкнулся со стаей птиц при посадке в Минеральных Водах

«4 ноября 2025 года самолет RRJ-95 авиакомпании “Азимут”, выполнявший рейс AZO4028 по маршруту Пермь — Минеральные Воды, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку. Инцидент произошел в 9:57 по московскому времени в районе рулежной дорожки Альфа аэропорта Минеральные Воды. Экипаж воздушного судна RA-89036 доложил о столкновении после посадки. Работа двигателей и систем управления не имеет замечаний, осуществляется в штатном режиме, без отклонений», — говорится в сообщении Aviaincident.