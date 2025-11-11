Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес умерла на 113-м году жизни

Накануне Life.ru сообщал печальные новости: на 99-м году жизни скончался Юрий Толстой — почётный профессор СПбГУ и академик РАН, выдающийся правовед, чья карьера охватила советский и постсоветский периоды. Его лекции заложили основу правового мышления будущих президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а также таких видных фигур, как глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко. Академик был удостоен высших профессиональных наград, включая звание «Юрист года» и полный комплект ордена «За заслуги перед Отечеством» в 2022 году.