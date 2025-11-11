Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки»

Мужчина в одном из аэропортов пронес на борт самолета жареную курицу, которую зарегистрировал на рейс как домашнего питомца. Он объяснил сотрудникам воздушной гавани, что ему жизненно необходимо пронести ее в салон, так как птица — его «эмоциональная поддержка».