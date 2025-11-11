Ричмонд
Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки»

Мужчина в одном из аэропортов пронес на борт самолета жареную курицу, которую зарегистрировал на рейс как домашнего питомца. Он объяснил сотрудникам воздушной гавани, что ему жизненно необходимо пронести ее в салон, так как птица — его «эмоциональная поддержка».

— Ему и слова никто не сказал. Правда уже в самолете он начал наслаждаться своим «другом», — передает Telegram-канал «Рутрэвел».

О другом необычном случае рассказал создатель авиационного портала Live And Let’s Fly Мэттью Клинт. Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом. На высоте около 11 тысяч метров у лайнера внезапно разбилось лобовое стекло.

Летевший из Цюриха в Хельсинки пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Берлине из-за гражданина Финляндии, который плевался на попутчиков и бросался на бортпроводника.

Пассажирский самолет сообщением Амстердам — Мехико перевозчика KLM экстренно приземлился на Бермудских островах из-за сильной вони от свиней в багажном отделении.