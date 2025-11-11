Мастурбация немытыми руками может привести к кишечной инфекции и простатиту

Ранее Life.ru рассказывал, что РПЦ считает мастурбацию греховным проявлением страсти, но допускает исключение, когда действие совершается без страстного умысла — как вынужденная медицинская или юридическая процедура. В таких случаях оно может быть разрешено как меньшее зло после консультации с духовным наставником, который оценит необходимость и мотивацию. Речь идёт исключительно о получении биоматериала для медицинской диагностики, лечения бесплодия или сбора доказательств для опровержения ложного обвинения в изнасиловании.