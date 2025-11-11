Умер бывший нардеп Балашов*, против которого вводил санкции Зеленский

Умер бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Балашов*, против которого ранее вводил санкции глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил нардеп Артем Дмитрук.
«Ушёл из жизни Геннадий Балашов*», — сообщил он в личном Telegram-канале.
Как сообщает украинское издание «Страна», бывший депутат Рады выехал с территории страны еще в 2022 году. Санкции против Балашова* были введены Советом национальной безопасности и обороны страны. Также против экс-депутата было возбуждено уголовное дело.
Ранее KP.RU сообщал, что в следственном изоляторе на Украине умер криминальный авторитет Камо Егиазаров, более известный как Камо Московский.
* внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.