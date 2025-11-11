Россиянка долго выманивала деньги у экс-любовника выдуманным ребёнком, но попалась

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 11 тысяч рублей. Остальную сумму Анастасия компенсировала ещё на стадии рассмотрения дела.