Сильнейший в солнечном цикле удар облака плазмы по Земле ждут 12 ноября

Ранее исследователи выяснили, что вспышки на Солнце могут значительно увеличить радиационную нагрузку на Землю. Во время магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками высшей категории, метеозависимые люди должны тщательно следить за своим самочувствием и бороться с проявляющимися симптомами.