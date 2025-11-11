Кино пугало только ковбоев

Важной частью истории кинематографа стал фильм Эдвина Портера 1903 года «Большое ограбление поезда». По сути, это был первый вестерн и боевик. Длился он целых 12 минут, а также имел полноценный сюжет. Он не напоминал первые театральные или документальные ленты того времени. Благодаря ему кино начало развиваться как отдельный жанр искусства со своим языком, а не просто как способ запечатлеть реальность. А легендарная сцена из концовки, где главарь банды в исполнении Джастеса Д. Барнса стреляет прямо в зрителя из револьвера, произвела фурор. Ее многие годы цитировали в своих работах другие режиссеры. Первая научная фантастика — фильм Жоржа Мельеса 1908 года «Путешествие на Луну». Это история про астрономов, которые решили отправиться на корабле-пуле на Луну и пообщаться с инопланетянами. Легендарный кадр с Луной, в глаз которой прилетел снаряд, считается одним из главных символов кинематографа и цитируется творцами по сей день. Стоит отметить, что фильмы Мельеса были очень театральными ввиду его основной работы в театре. Однако позже он был раскритикован коллегами-режиссерами как человек, который не хотел использовать уникальный язык кино, а просто якобы тащил в новое искусство старый театр. Историю кинематографа как полноценного нового вида искусства отсчитывают с фильмов легендарного американского режиссера Дэвида Уорка Гриффита. Его главная работа — трех с половиной часовой фильм «Нетерпимость» 1916 года. Да, длинные картины — это не инновация нашего времени. Этот шедевр показывал целых четыре эпохи — древнюю Иудею, Вавилон, Францию и начало XX века. Для каждой эпохи были выстроены настоящие древние города. А самая масштабная декорация Вавилона долгое время была домом и съемочными павильонами для американских студий Уолта Диснея и позднее Metro-Goldwyn-Mayer.