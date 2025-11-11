Кино пугало только ковбоев

10 ноября во всем мире отмечают День просмотра черно-белого кино. Вспомним первые черно-белые и немые фильмы и развенчаем популярные мифы о них.
В короткой документальной зарисовке «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1895 года братья Люмьер показали прибытие пассажирского поезда на перрон и выход из него пассажиров. Платный показ ленты состоялся в Париже 28 декабря 1895 года. Этот день принято считать Международным днем кино, но на самом деле это был далеко не первый показ и даже не первый фильм. Так, еще 22 марта того же года братья Люмьер устраивали показы другой своей ленты — «Выход рабочих с фабрики». Все эти фильмы они снимали с помощью своего изобретения — синематографа. Этот аппарат одновременно записывал картинку, мог копировать пленку и выступал проектором.
Фильмы в то время озвучивали люди специальной профессии — таперы. Они играли музыку на пианино прямо на показе, в реальном времени, подстраивая темп так, чтобы звуки соответствовали происходящему.
Есть легенда, что зрители в панике разбегались от вида гигантского поезда на экране.
— Зрители прекрасно понимали, что этот мигающий, бесшумный и черно-белый поезд ненастоящий. Дело в том, что в конце XIX века уже довольно широко использовалась фотография. На ярмарках встречался популярный аттракцион с движущимися картинками, почти что мультфильмами — кинетоскоп Томаса Эдисона, — рассказал «ВМ» кинокритик, историк кино, автор подкаста и тематического курса Филипп Фрихтер.
Кстати, на стереотипе о том, что люди прошлого не смогут отличить даже картину от реальности, строятся многие комедийные сюжеты про «попаданцев» из прошлого.
А миф о разбегающихся с сеансов людей закрепил советский фильм Аллы Суриковой 1987 года «Человек с бульвара Капуцинов». В одном из самых ярких эпизодов картины ковбои в панике бежали и расстреливали экран с прибывающим на вокзал Ла-Сьота поездом.
Любопытно, что первые фильмы были в какой-то степени лишь ярмарочным аттракционом, которому пророчили скорую гибель и забвение. Но вышло, конечно, все по-другому.
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФИЛЬМЫ.
Важной частью истории кинематографа стал фильм Эдвина Портера 1903 года «Большое ограбление поезда». По сути, это был первый вестерн и боевик. Длился он целых 12 минут, а также имел полноценный сюжет. Он не напоминал первые театральные или документальные ленты того времени. Благодаря ему кино начало развиваться как отдельный жанр искусства со своим языком, а не просто как способ запечатлеть реальность. А легендарная сцена из концовки, где главарь банды в исполнении Джастеса Д. Барнса стреляет прямо в зрителя из револьвера, произвела фурор. Ее многие годы цитировали в своих работах другие режиссеры. Первая научная фантастика — фильм Жоржа Мельеса 1908 года «Путешествие на Луну». Это история про астрономов, которые решили отправиться на корабле-пуле на Луну и пообщаться с инопланетянами. Легендарный кадр с Луной, в глаз которой прилетел снаряд, считается одним из главных символов кинематографа и цитируется творцами по сей день. Стоит отметить, что фильмы Мельеса были очень театральными ввиду его основной работы в театре. Однако позже он был раскритикован коллегами-режиссерами как человек, который не хотел использовать уникальный язык кино, а просто якобы тащил в новое искусство старый театр. Историю кинематографа как полноценного нового вида искусства отсчитывают с фильмов легендарного американского режиссера Дэвида Уорка Гриффита. Его главная работа — трех с половиной часовой фильм «Нетерпимость» 1916 года. Да, длинные картины — это не инновация нашего времени. Этот шедевр показывал целых четыре эпохи — древнюю Иудею, Вавилон, Францию и начало XX века. Для каждой эпохи были выстроены настоящие древние города. А самая масштабная декорация Вавилона долгое время была домом и съемочными павильонами для американских студий Уолта Диснея и позднее Metro-Goldwyn-Mayer.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе:
— Эпоха немого черно-белого кино официально завершилась с выходом первого полнометражного звукового фильма «Певец джаза» 1927 года режиссера Алана Кросланда. Однако многие творцы продолжали снимать по старинке, пока в 1940-е годы их окончательно не победил звук. Но немые фильмы иногда снимают как дань уважения эпохе. Как, например, фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист» 2011 года.