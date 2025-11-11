Ричмонд
Сбежавшего из британского зоопарка фламинго заметили во Франции

Птица сбежала из зоопарка 2 ноября, несмотря на подрезанные перья, она смогла перелететь через стену вольера.

Источник: Аргументы и факты

Фламинго по имени Фрэнки, сбежавшего из зоопарка Paradise Park в Корнуолле, заметили на пляже в Трефлезе во Франции через несколько дней после исчезновения. Об этом сообщает издание UPI.

Птица сбежала с зоопарка 2 ноября. Несмотря на подрезанные перья, она смогла перелететь через стену вольера.

После этого люди заметили фламинго на пляже в северной Франции и сделали несколько фотографий. Директор парка Ник Рейнольдс подтвердил, что это действительно Фрэнки, так как на правом крыле птицы видны признаки отсутствующих перьев.

Однако отмечается, что вернуть птицу обратно в зоопарк будет сложно, так как из-за строгих правил по предотвращению птичьего гриппа существует ограничение на перемещение птиц через границу. Рейнольдс отметил, что в идеале Фрэнки может присоединиться к дикой колонии фламинго во Франции и начать вести естественную жизнь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи из грузового автомобиля сбежали лабораторные обезьяны, которые могут быть носителями гепатита С и коронавируса.