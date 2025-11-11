Губерниев назвал увольнение тренера «Спартака» Деяна Станковича цирком

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Он считает это решение запоздалым.
«После двух побед, а раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», — написал Губерниев в своём Telegram-канала.
47-летний сербский специалист возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
11 ноября стало известно, что Станкович покинул «Спартак» по взаимному согласию с руководством клуба, которое выразило недовольство спортивными результатами команды.
При этом в мае «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.