Губерниев назвал увольнение тренера «Спартака» Деяна Станковича цирком

По мнению комментатора, это решение нужно было принять раньше.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Он считает это решение запоздалым.

«После двух побед, а раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», — написал Губерниев в своём Telegram-канала.

47-летний сербский специалист возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

11 ноября стало известно, что Станкович покинул «Спартак» по взаимному согласию с руководством клуба, которое выразило недовольство спортивными результатами команды.

При этом в мае «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.