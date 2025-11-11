Ричмонд
Стало известно, когда состоится свадьба Медведевой и Гайнутдинова

Свадьба чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова состоится в 2026 году. Об этом фигуристка рассказала во вторник, 11 сентября.

При этом спортсменка уточнила, что точной даты на данный момент нет.

Медведева также отметила, что чувствует себя счастливой и не волнуется относительно грядущего торжества. Она призналась, что ожидала предложения руки и сердца от возлюбленного.

— У меня вообще лучше всех все вообще! Наверное, больше спокойствие, что все хорошо, все идет своим чередом. Нет такого, что я как на иголках — наоборот, я счастлива, — рассказала Евгения Медведева в беседе со Starhit.

11 ноября фигуристка опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение. В описании она добавила, что ей предложили выйти замуж 7 ноября.

Об отношениях Медведевой и Гайнутдинова стало известно летом — тогда спортсменка опубликовала архивную фотосессию со своим партнером. Они вместе участвовали в шоу «Звездные танцы», а в описании к публикации спортсменка написала «Сквозь танец в жизнь».