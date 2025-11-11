Умер актер из сериала «Вход в лабиринт» Евгений Гайчук

Советский и эстонский актер и театральный деятель Евгений Гайчук умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.
Причина смерти артиста неизвестна.
Евгений Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Его супругой стала однокурсница Лидия Головатая, с которой он работал в театрах Волгограда и Одессы. С 1968 года артист служил в Государственном русском драматическом театре Эстонии.
За свою карьеру он успел сыграть в семи кинокартинах. Наибольшую популярность ему принесли съемки в проекте «Вход в лабиринт». Последней работой Гайчука стал российско-эстонский фильм «Красная ртуть», вышедший в 2010 году.