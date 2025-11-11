Умер актер из сериала «Вход в лабиринт» Евгений Гайчук

Евгений Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Его супругой стала однокурсница Лидия Головатая, с которой он работал в театрах Волгограда и Одессы. С 1968 года артист служил в Государственном русском драматическом театре Эстонии.