Умеров попытался оправдаться за влияние фигурантов дела о коррупции в энергетике

Умеров назвал безосновательными заявления о влиянии на его работу фигурантов дела о коррупции в энергетике Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава СНБО Украины Рустем Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики страны.

«Любые попытки связать мою работу в министерстве обороны с “влиянием” каких-то лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения», — сообщил Умеров.

Он сообщил, что встречался с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского. В ходе контактов якобы поднимались вопросы по контракту о бронежилетах, который позднее был расторгнут.

Ранее KP.RU сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Тимура Миндича в рамках расследования коррупции в энергетике. При этом незадолго до их начала бизнесмен сбежал из страны.