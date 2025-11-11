В Бразилии родился котёнок-циклоп с редкой аномалией

В Бразилии родился котёнок с редкой генетической аномалией — циклопией. Об этом сообщает NY Post.
В одном помёте с ним появились ещё трое котят, развившихся без отклонений. Котёнок-циклоп прожил всего около суток, из-за серьёзных генетических нарушений у него возникли проблемы с дыханием. По словам учёных, у эмбриона не произошло нормального разделения головного мозга на два полушария.
Циклопия — чрезвычайно редкое врождённое отклонение, встречающееся как у животных, так и у людей. У новорождённых с этим синдромом, как правило, отсутствует нос, из-за чего они не могут дышать и погибают.
Среди людей циклопия диагностируется примерно в одном случае на миллион рождений. Специалисты отмечают, что появлению этой аномалии могут способствовать определённые лекарства, принимаемые женщиной во время беременности. Порок закладывается на самых ранних этапах эмбрионального развития.
