В Бразилии родился котёнок-циклоп с редкой аномалией

В одном помёте с ним появились ещё трое котят, развившихся без отклонений. Котёнок-циклоп прожил всего около суток, из-за серьёзных генетических нарушений у него возникли проблемы с дыханием. По словам учёных, у эмбриона не произошло нормального разделения головного мозга на два полушария.