Yle: в Финляндии наблюдается рост числа преступлений против россиян

Число преступлений на почве ненависти против россиян в Финляндии выросло на 18% в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти против граждан России и уроженцев бывших стран СССР. Об этом сообщает портал Yle.

Отмечается, что в 2024 году на территории Финляндии было зафиксировано 1,8 тысяч подобных прозрений. При этом показатель возрос на 13% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года. 67,6% от общего числа были связаны с национальной или этнической нетерпимостью.

Согласно докладу правоохранительных органов Финляндии, число преступлений против россиян выросло на 18%, что составило 3% от общего количества инцидентов — 46 случаев зарегистрированных случаев.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, что в обозримом будущем страна может открыть границы с Россией.