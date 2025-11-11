Yle: в Финляндии наблюдается рост числа преступлений против россиян

Отмечается, что в 2024 году на территории Финляндии было зафиксировано 1,8 тысяч подобных прозрений. При этом показатель возрос на 13% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года. 67,6% от общего числа были связаны с национальной или этнической нетерпимостью.