Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины лишили пенсионера из Барановичей всех накоплений, украв более Br10 тыс. из его квартиры

Как пояснил пенсионер, к нему в гости на дружескую беседу пришла знакомая 32-летняя барановичанка. Спустя несколько дней гостья зашла снова, но уже не одна, а с 19-летней спутницей. Компания провела время вместе.

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины украли у пенсионера из Барановичей более Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 82-летний житель Барановичей. Он сообщил, у него украли деньги. Как пояснил пенсионер, к нему в гости на дружескую беседу пришла знакомая 32-летняя барановичанка. Спустя несколько дней гостья зашла снова, но уже не одна, а с 19-летней спутницей. Компания провела время вместе. Однако после их ухода пенсионер не смог найти хранящиеся у него в неработающем холодильнике более Br10 тыс. в эквиваленте.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя гражданка в первый раз пришла в гости и определила место хранения денег пенсионера. При повторном визите, на который она пришла с 19-летней подругой, у злоумышленницы был четкий план. Пока пожилой мужчина был занят разговором с девушкой, ее подруга, воспользовавшись моментом, похитила все сбережения из холодильника и скрылась.

Женщина созналась в содеянном, частично возместив причиненный ущерб.

Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК (кража, совершенная в крупном размере).-0-