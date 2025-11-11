Две женщины лишили пенсионера из Барановичей всех накоплений, украв более Br10 тыс. из его квартиры

В милицию обратился 82-летний житель Барановичей. Он сообщил, у него украли деньги. Как пояснил пенсионер, к нему в гости на дружескую беседу пришла знакомая 32-летняя барановичанка. Спустя несколько дней гостья зашла снова, но уже не одна, а с 19-летней спутницей. Компания провела время вместе. Однако после их ухода пенсионер не смог найти хранящиеся у него в неработающем холодильнике более Br10 тыс. в эквиваленте.