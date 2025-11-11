Две женщины лишили пенсионера из Барановичей всех накоплений, украв более Br10 тыс. из его квартиры

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины украли у пенсионера из Барановичей более Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился 82-летний житель Барановичей. Он сообщил, у него украли деньги. Как пояснил пенсионер, к нему в гости на дружескую беседу пришла знакомая 32-летняя барановичанка. Спустя несколько дней гостья зашла снова, но уже не одна, а с 19-летней спутницей. Компания провела время вместе. Однако после их ухода пенсионер не смог найти хранящиеся у него в неработающем холодильнике более Br10 тыс. в эквиваленте.
Правоохранители выяснили, что 32-летняя гражданка в первый раз пришла в гости и определила место хранения денег пенсионера. При повторном визите, на который она пришла с 19-летней подругой, у злоумышленницы был четкий план. Пока пожилой мужчина был занят разговором с девушкой, ее подруга, воспользовавшись моментом, похитила все сбережения из холодильника и скрылась.
Женщина созналась в содеянном, частично возместив причиненный ущерб.
Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК (кража, совершенная в крупном размере).-0-