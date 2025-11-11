Ричмонд
Стоимость патента для мигрантов поднимется в Москве: что известно

Патент для мигрантов подорожает в Москве до 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Москве ожидается повышение стоимости трудовых патентов для мигрантов. Утвержден рост показателя до 10 тысяч рублей в месяц. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее стоимость патента составляла 8,9 тысячи рублей. Согласно документу, размер коэффициента, связанного с региональным рынком труда в Москве, увеличат с 2026 года.

Сейчас также начали подготовку к российско-индийскому саммиту. Будет подписано соглашение о мобильности рабочей силы. Документ откроет новые возможности для трудоустройства граждан Индии в России. В ближайшее время число специалистов в стране будет увеличено. В настоящее время индийцы преимущественно заняты в строительстве и текстильной промышленности.

