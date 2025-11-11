Командир московского гвардейского мотострелкового полка «Учитель»: Российская пехота готова ко всему

Трехлетие со дня основания отметили подразделения, сформированные после частичной мобилизации 2022 года. Один из таких полков, в состав которого в основном вошли жители Москвы и Подмосковья, принял участие в отражении контрнаступления, которое предпринял противник летом 2023 года в Запорожье. Спецкору «Вечерней Москвы» удалось побеседовать с бессменным командиром полка с позывным «Учитель».
За три года, прошедшие с начала мобилизации, когда десятки тысяч россиян откликнулись на призыв Родины и взяли в руки оружие, сформированные тогда полки успели покрыть себя славой. А некоторые уже получили почетные наименования «гвардейские». И получили заслуженно. Сегодня это уже слаженные, опытные боевые соединения, часто работающие на наиболее сложных участках фронта.
— Добрый день! Разрешите для начала поздравить вас с трехлетней годовщиной создания гвардейского мотострелкового полка, которым вы командуете. Что лично для вас значит эта дата?
— Здравия желаю и спасибо за поздравление! Это праздник тех бойцов — солдат и офицеров, — с которыми мы прошли путь от формирования полка в парке «Патриот» в Подмосковье до Новоалексеевки, а потом маршем по ноябрьскому тоскливому Запорожью. С ними же мы встретили контрнаступление. Враг, бывший тогда на пике своих боевых возможностей, не пожалел сил и средств на него. Ну, а мы его отбили. Это праздник родных и близких, чьи сыновья, мужья, братья проявили массовый героизм. И это не просто пафосные слова — эти заслуги признаны государством. Свыше 2600 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров награждены государственными и ведомственными наградами. Некоторые — несколькими. В общем, я горжусь нашим полком!
— На самом деле создавать такое крупное соединение практически «с нуля» — дело, кажущееся неимоверно сложным. Как вам удалось справиться с этим? Быстро ли вам удалось сформировать свою команду?
— Своя команда — это офицеры и прапорщики, имеющие за плечами богатый опыт военной службы. Многие из пришедших в полк имели и боевой опыт. Да, спецоперация принесла много сюрпризов, технологических новинок. Но основа армии осталась прежней — дисциплина, четкое распределение обязанностей, разумная инициатива и, конечно, русская смекалка. С этим у нас проблем не было: все оказались на своих местах. Военнослужащие, лучше других справляющиеся с боевыми задачами, растут по службе. Появились также новые вызовы, новые методы ведения войны. Но тут же в ответ на них в полку нашлись свои таланты, прошли обучение и сформировали свои боевые коллективы.
— Насколько сложно было из вчерашних гражданских формировать настоящее боевое соединение? С какими основными проблемами вы сталкивались при этом? Как помогали мобилизованным адаптироваться к армейской жизни?
— Вражеское ЦИПсО активно продвигало фейки о том, что людей в Москве чуть ли не хватали на улицах и насильно запихивали в автобусы. Так, как происходит сейчас на Украине. На самом же деле большинство солдат и офицеров, получив повестки, самостоятельно пришли в военкоматы без лишних слов и уговоров. А многие — добровольно, даже без повесток, верные присяге и воинскому долгу. И поскольку это были не какие-то абстрактные «гражданские» — большая часть их были военнослужащими запаса, прошедшими ранее срочную службу или получившими военное образование, их не надо было как-то особенно адаптировать. Что до проблем — много говорилось во время мобилизации о якобы имеющемся недостатке артиллерии, боеприпасов и даже стрелкового оружия. Так вот — такого мы никогда не испытывали и получали столько, сколько требовалось для выполнения поставленных командованием задач. Ну, а текущие проблемы решались и решаются быстро.
— Ваш полк часто называют московским — по месту комплектования. Удалось ли вам развеять стереотипы, бытующие в армии о москвичах?
— На это можно ответить: по делам их узнаете их. Мы не чувствуем к себе какого-то предвзятого отношения. Так же, как и все остальные солдаты и офицеры Российской армии, мы выполняли, выполняем и будем выполнять впредь все поставленные перед нами боевые задачи.
— Ну и еще один вопрос в продолжение темы — чувствуете ли вы поддержку и от властей города, и от простых москвичей? Если да — в чем она заключается?
— Буквально на днях на позиции полка прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Москвы. В этот раз — мототехника и экскаваторы. Ранее это были автомобили, системы связи, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и БПЛА, а также другое необходимое оборудование. Поставки стали регулярными благодаря помощи и личному участию мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, а также его заместителей Александра Николаевича Горбенко и Натальи Алексеевны Сергуниной. Поддерживают нас и различные московские организации. Так, Федеральный научно-клинический центр ФМБА лечит наших бойцов, замдиректора ФНКЦ Алексей Александрович Яковлев помогает лично. А нейрохирург Владимир Сергеевич Дементьевский провел огромное число сложнейших операций. В частности, недавно восстановил руку нашему офицеру. Сейчас он восстанавливается и в скором времени снова сможет выполнять боевые задачи. Сильно помогают нам и простые москвичи. Каждый делает это в меру своих возможностей — кто-то плетет маскировочные сети, другие передают медикаменты и аптечки. Мы рады любой поддержке. И особенно письмам и поделкам от детей из детских садов и школ. Потому что они поднимают бойцам настроение и боевой дух.
— Сейчас полк успешно пополняется контрактниками. Насколько быстро их удается встраивать в уже слаженный в боях коллектив?
— Это происходит достаточно быстро. Как правило, к нам приходят мужчины, осознающие цели и задачи специальной военной операции и понимающие, что тут им предстоит не туристическая прогулка. Все они проходят обязательное обучение на полигонах, а затем идут служить по своей воинской учетной специальности. У нас нет особого снобизма и, упаси бог, нет и в помине никакой дедовщины. Проверенные в боях люди тем и отличаются, что понимают: идем до победы плечом к плечу, все вместе. Каждому найдется задача по способностям.
— Современная война диктует новые правила. И появление массы дронов перечеркнуло многие страницы академических учебников по тактике и стратегии. Думаю, этот опыт еще только предстоит осмыслить в будущем. Но война идет здесь и сейчас. Как вашему полку удается подстраиваться под постоянно меняющиеся реалии современных боевых действий?
— Анализируем тактику врага, готовим и обучаем специалистов, осваиваем новую технику и технологии. Эта работа идет постоянно. Да, бывает где-то подстраиваемся под действия врага. Но где-то и сами задаем темп. Да, враг силен. Но, как показала практика, их хваленая западная техника встала под Работино. Успешно сбиваются БПЛА любого типа. По понятным причинам всего не расскажешь, но тому, что делают и наши специалисты РЭБ, и операторы БПЛА, врагу еще учиться и учиться. А тот боевой дух, который показывает наша «царица полей» пехота врагу в принципе не доступен.
— Ваш полк указом президента РФ получил почетное наименование «гвардейский». Что для вас лично и для всего подразделения означает эта награда?
— Мы одними из первых из мобилизованных полков получили почетное наименование «гвардейский». В указе президента Российской Федерации написано: «За массовый героизм, стойкость и мужество». Так и было. Направление Орехов — Токмак — Мелитополь — это путь на Крым. И отдать его было просто недопустимо. Родина позвала нас, и мы справились, выстояли. Бойцы с гордостью носят гвардейские знаки отличия. Но и ответственность за это почетное наименование — очень серьезная. Известно: там, где гвардия стоит, враг не пройдет, а где гвардия наступает — врагу не устоять. Противник не утихомирился, и впереди нам предстоит преодолеть еще многое. Ну и сделаю небольшую ремарку: только в годы Великой Отечественной войны вновь сформированные полки могли в столь короткий срок получить почетные наименования «гвардейские».
— В том числе и на плечи солдат и офицеров гвардейского мотострелкового полка, которым вы командуете, пала тяжесть вражеского контрнаступления летом 2023 года. Расскажите о том, как вам удалось выстоять и отбросить врага назад?
— Летом 2023 года наш полк вместе с другими частями 58-й армии и входящей в ее состав 42-й дивизией встретил контрнаступление. Мы готовились. Нужно было оборудовать позиции — и основные, и запасные, и ложные. Слаженно сработали все подразделения, в том числе разведка, успешно вскрывавшая замыслы противника, инженеры, устанавливающие минные поля и заграждения, артиллеристы, пристрелявшие все возможные пути движения вражеской техники, медики, подготовившие все необходимое для оказания помощи прямо на позициях и эвакуации раненых, и, конечно, пехота. Тыловики прорабатывали снабжение. Танкисты, связисты, ракетчики, снайперы делали все возможное и невозможное, чтобы у нас все получилось, а у врага — нет. Кстати, о мобилизации тыла: тогда огромную помощь при строительстве оборонительных сооружений нам оказало правительство Подмосковья. Курировал это направление бывший тогда министром транспорта Алексей Дмитриевич Гержик. Выделяли и технику, и людей. Эта помощь продолжается и сейчас. Серьезную информационную поддержку нам также оказал телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев, который лично был на позициях полка. Неоднократно помогали стройматериалами и различные коммерческие компании. Это была серьезная совместная работа фронта и тыла, которая, к счастью, продолжается. И в итоге, когда враг пошел смело, колоннами, их расстреливали как в тире. Потом противник сменил тактику, начал двигаться малыми группами. Но куда бы они ни ткнулись, их везде встречали огнем. Да, они тоже не жалели снарядов. По нашим позициям били даже «Хаймарсами». Для них, видимо, стало сюрпризом, что наша пехота готова ко всему. Все перетерпела и устояла. И, наконец, давайте вспомним, кто там с той стороны: безбожники, неонацисты, откровенные сатанисты, язычники, наемники со всего мира. А мы — русские, и с нами Бог. А если он с нами, то кто тогда против нас?
— Оказывают ли полку помощь волонтерские организации?
— Их поддержка была и остается очень важной. Волонтеры много необходимых и важных вещей собрали и доставили на фронт за три прошедших года. Люди старшего поколения помнят, как помогали граждане фронту в годы Великой Отечественной войны. И сейчас неравнодушные люди делают то же самое. Большую помощь и поддержку нашему полку оказали волонтеры «Народного фронта» и лично Михаил Михайлович Кузнецов. Регулярно оказывают нам помощь и другие волонтерские группы и просто неравнодушные граждане. За что мы, солдаты и офицеры Российской армии, очень им благодарны.
— Ну и в завершение — расскажите, если это не секрет, почему вы взяли себе позывной «Учитель»? И как вы в целом относитесь к тому, что большинство бойцов и на страницах СМИ, и на телеэкранах, и в книгах появляются только по позывным?
— В Московском высшем общевойсковом командном училище я преподавал на кафедре тактики. Был также опыт преподавания в Романовской школе в Москве. Учитель — достойная профессия. От учителей и преподавателей зависит будущее наших детей, а значит, и будущее нашей страны. Это очень важная профессия, и я считаю, что ее нужно поддерживать и популяризировать. А учителям, в свою очередь, хотелось бы пожелать обратить внимание не только на образование, но и на воспитание детей.
А то, что все общаются по позывным — это не какая-то «мода». Это диктует сам характер этой войны. Враг ведет ее во всех сферах, в том числе и в информационной. И узнав что-то о бойце, не гнушается вредить его семье. Думаю, что помогать ему в этом, выдавая дополнительную информацию о себе, не стоит.
ЦИФРА.
2600 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров гвардейского мотострелкового полка были награждены ведомственными или государственными наградами. Многие из них — неоднократно.
СПРАВКА.
Летом 2023 года вместе с другими подразделениями, входящими в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, полк под командованием «Учителя» участвовал в отражении попытки контрнаступления противника, а также встречных боев в районе населенного пункта Работино.
25 января 2024 года указом президента Российской Федерации мотострелковому полку было присвоено почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.