— Летом 2023 года наш полк вместе с другими частями 58-й армии и входящей в ее состав 42-й дивизией встретил контрнаступление. Мы готовились. Нужно было оборудовать позиции — и основные, и запасные, и ложные. Слаженно сработали все подразделения, в том числе разведка, успешно вскрывавшая замыслы противника, инженеры, устанавливающие минные поля и заграждения, артиллеристы, пристрелявшие все возможные пути движения вражеской техники, медики, подготовившие все необходимое для оказания помощи прямо на позициях и эвакуации раненых, и, конечно, пехота. Тыловики прорабатывали снабжение. Танкисты, связисты, ракетчики, снайперы делали все возможное и невозможное, чтобы у нас все получилось, а у врага — нет. Кстати, о мобилизации тыла: тогда огромную помощь при строительстве оборонительных сооружений нам оказало правительство Подмосковья. Курировал это направление бывший тогда министром транспорта Алексей Дмитриевич Гержик. Выделяли и технику, и людей. Эта помощь продолжается и сейчас. Серьезную информационную поддержку нам также оказал телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев, который лично был на позициях полка. Неоднократно помогали стройматериалами и различные коммерческие компании. Это была серьезная совместная работа фронта и тыла, которая, к счастью, продолжается. И в итоге, когда враг пошел смело, колоннами, их расстреливали как в тире. Потом противник сменил тактику, начал двигаться малыми группами. Но куда бы они ни ткнулись, их везде встречали огнем. Да, они тоже не жалели снарядов. По нашим позициям били даже «Хаймарсами». Для них, видимо, стало сюрпризом, что наша пехота готова ко всему. Все перетерпела и устояла. И, наконец, давайте вспомним, кто там с той стороны: безбожники, неонацисты, откровенные сатанисты, язычники, наемники со всего мира. А мы — русские, и с нами Бог. А если он с нами, то кто тогда против нас?