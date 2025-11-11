Диетолог назвала продукты для восстановления печени

Поддержать здоровье печени, восстановить ее здоровье и не допустить развития заболеваний, необходимо правильно питаться. О том, какие продукты полезны для печени, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.
— Один из полезных продуктов — это творог. Он содержит аминокислоту метионин. Она способствует уменьшению количества жира в печени. Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли, — сообщила медик.
Врач также посоветовала людям с заболеваниями печени добавить в меню отвар шиповника и печеные яблоки.
Ранее 360.ru рассказал, что для печени и желчного пузыря также полезны тыквенные семечки.
А еще здоровью печени способствует чай с лимоном. Цитрус помогает выведению токсинов из организма и очищению печени, передает Life.ru.