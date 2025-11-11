Вспышка на Солнце приняла форму пегаса

Ранее астрономы зафиксировали самую мощную солнечную вспышку с начала года — её интенсивность достигла уровня X5.16, что стало рекордным показателем с октября 2024 года. Пик излучения наблюдался в 13:04 по московскому времени, уточнили в XRAS.