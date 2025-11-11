Ричмонд
Вспышка на Солнце приняла форму пегаса

Ранее астрономы зафиксировали самую мощную солнечную вспышку с начала года.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS) сообщили о новой вспышке на Солнце, форма которой, по их словам, напомнила им золотого пегаса. Необычное явление вызвало интерес специалистов.

«Золотой пегас над Солнцем. Сегодняшняя вспышка X5.2. Просто красиво», — отметили исследователи в своём Telegram-канале.

Ранее астрономы зафиксировали самую мощную солнечную вспышку с начала года — её интенсивность достигла уровня X5.16, что стало рекордным показателем с октября 2024 года. Пик излучения наблюдался в 13:04 по московскому времени, уточнили в XRAS.