Россиянам ответили, что будет со ставками по вкладам в 2026 году

Ставки по вкладам в следующем году, вероятнее всего, будут снижаться. Банки пойдут на этот шаг вслед за снижением ключевой ставки со стороны Центробанка. Таким мнением в разговоре с изданием «Газета.Ru» поделился специалист в сфере финансов Кирилл Селезнев.
— По прогнозам самого ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит около 13−15% годовых. Следовательно, среднюю максимальную ставку по вкладам следует ожидать в районе 14,5% годовых, — считает эксперт.
Уточняется, что таким образом, снижение ставки по вкладам составит порядка 1% в среднем.
Тем временем, ряд банков в России начал повышать ставки по вкладам в конце октября, рассказал RT. При этом, инфляция в стране продолжает снижаться: в базовом прогнозе она составит 6,8% к концу года.
Специалисты отмечают, что динамика инфляции увеличивает пространство и для снижения ключевой ставки со стороны ЦБ — до 12% к концу 2026 года.