Россиянам ответили, что будет со ставками по вкладам в 2026 году

Ставки по вкладам в следующем году, вероятнее всего, будут снижаться. Банки пойдут на этот шаг вслед за снижением ключевой ставки со стороны Центробанка. Таким мнением в разговоре с изданием «Газета.Ru» поделился специалист в сфере финансов Кирилл Селезнев.