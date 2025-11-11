Азербайджан выразил соболезнования Турции после крушения военного самолета

Как передает пресс-служба, Алиев в телефонном разговоре выразил Эрдогану соболезнования, назвав гибель военнослужащих общим горем. Он также передал слова сочувствия родным погибших и заявил о поддержке со стороны Азербайджана братскому турецкому народу.