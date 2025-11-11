Ричмонд
Азербайджан выразил соболезнования Турции после крушения военного самолета

Алиев выразил поддержку Эрдогану после крушения военного самолета в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев направил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по телефону после авиакатастрофы турецкого военного самолета в Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджана.

Как передает пресс-служба, Алиев в телефонном разговоре выразил Эрдогану соболезнования, назвав гибель военнослужащих общим горем. Он также передал слова сочувствия родным погибших и заявил о поддержке со стороны Азербайджана братскому турецкому народу.

Из Анкары поступила благодарность в адрес Азербайджана за оказанную поддержку. Также в ходе переговоров стороны подчеркнули, что профильные структуры обоих государств взаимодействуют по факту произошедшего.

Напомним, что 11 ноября самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules, вылетевший из Гянджи, потерпел катастрофу на территории Грузии, в Кахетии. Число людей на борту составило 20 человек.