Минтранс: Калининград получит более 1,4 млрд рублей на авиаперевозки

В 2025 году власти просубсидировали авиаперевозки в Калининградскую область по 21 маршруту. На эти цели направили более 1,4 миллиарда рублей. Об этом оповестил замглавы Минтранса Владимир Потешкин в ходе совещания в Совете Федерации.