Минтранс: Калининград получит более 1,4 млрд рублей на авиаперевозки

В 2025 году власти просубсидировали авиаперевозки в Калининградскую область по 21 маршруту. На эти цели направили более 1,4 миллиарда рублей. Об этом оповестил замглавы Минтранса Владимир Потешкин в ходе совещания в Совете Федерации.
Всего авиакомпании перевезут в 2025 году порядка 400 тысяч человек на калининградском направлении по субсидируемым билетам. Росавиация предложила выделить дополнительный миллиард рублей на 2026 год на эту программу.
«В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 млрд рублей», — рассказал Владимир Потешкин.
На этой неделе, возможно, также станут известны первые реальные последствия решения ЕК о запрете на выдачу многократных виз россиянам. Первые путешественники уже подали документы на визы.