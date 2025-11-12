Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nordwind Airlines открыла прямое авиасообщение между Краснодаром и Казанью

Nordwind Airlines связала Краснодар и Казань.

Источник: t.me/aerokrr

Аэропорт Краснодара встретил первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Казани. По традиции, самолет приветствовали водной аркой, а пассажиров порадовали памятными сувенирами.

Полеты по новому маршруту будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. На линии задействованы самолеты Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Вылет из Краснодара запланирован на 17:30, а время в пути составит 3 часа 30 минут.

Открытие этого направления значительно улучшит транспортную доступность между регионами и отвечает растущему спросу на перелеты в деловую и туристическую столицу Татарстана. Первый рейс из Краснодара был загружен более чем на 85%, а обратный — на 95%.

Заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов подчеркнул, что новое направление будет востребовано не только жителями юга России, но и Приволжского федерального округа. Кроме того, транзит через Казань сделает поездки для пассажиров из Сибири более удобными.