Nordwind Airlines открыла прямое авиасообщение между Краснодаром и Казанью

Аэропорт Краснодара встретил первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Казани. По традиции, самолет приветствовали водной аркой, а пассажиров порадовали памятными сувенирами.
Полеты по новому маршруту будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. На линии задействованы самолеты Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Вылет из Краснодара запланирован на 17:30, а время в пути составит 3 часа 30 минут.
Открытие этого направления значительно улучшит транспортную доступность между регионами и отвечает растущему спросу на перелеты в деловую и туристическую столицу Татарстана. Первый рейс из Краснодара был загружен более чем на 85%, а обратный — на 95%.
Заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов подчеркнул, что новое направление будет востребовано не только жителями юга России, но и Приволжского федерального округа. Кроме того, транзит через Казань сделает поездки для пассажиров из Сибири более удобными.