CNN: Британия приостановила обмен разведданными с США на фоне ударов по кораблям

Но вскоре после того, как в сентябре Штаты стали наносить удары по судам, Лондон забеспокоился, что Вашингтон может использовать данные разведки Британии для выбора целей. Британские чиновники считают, что военные удары США, в результате которых погибли 76 граждан, нарушают международное право. Обмен информацией приостановлен более месяца назад, сообщили источники CNN.