CNN: Британия приостановила обмен разведданными с США на фоне ударов по кораблям

Британия приостановила обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами на фоне американских ударов по кораблям в Карибском регионе. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил портал CNN, ссылаясь на источники.
По словам собеседников, Великобритания не хочет быть соучастником ударов США, считая их незаконными.
Британия, которая контролирует несколько территорий в Карибском регионе, где базируются ее разведподразделения, долгое время помогала Штатам перехватывать суда, перевозящие наркотики. Американская береговая охрана на основе разведданных останавливала корабли, досматривала их, после чего экипажи задерживались, и наркотики изымались.
Но вскоре после того, как в сентябре Штаты стали наносить удары по судам, Лондон забеспокоился, что Вашингтон может использовать данные разведки Британии для выбора целей. Британские чиновники считают, что военные удары США, в результате которых погибли 76 граждан, нарушают международное право. Обмен информацией приостановлен более месяца назад, сообщили источники CNN.
США наращивают военное присутствие около берегов Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком, оценивая общую численность группировки до 16 тысяч человек. The Washington Post 1 ноября сообщил, что в состав сил входят восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и судно особого назначения и поддержка авиации из Карибского бассейна, включая стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35.