Врач рассказала, как избежать появления «офисного» живота

Выпирающий животик вместо ровного пресса может появиться не только из-за нездорового питания, но и на фоне неправильной осанки, особенно у офисных работников. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Алсу Галеева.