Врач рассказала, как избежать появления «офисного» живота

Выпирающий животик вместо ровного пресса может появиться не только из-за нездорового питания, но и на фоне неправильной осанки, особенно у офисных работников. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Алсу Галеева.
— «Офисный живот» — это не столько следствие лишнего веса, сколько результат статичной позы и мышечного дисбаланса. В условиях сидячей работы отмечается сутулость, ухудшается дыхание и лимфоотток. Нарушается кровообращение в брюшной полости, возникает ослабление мышц брюшного пресса и тазового дна, что отражается на самочувствии и внешнем виде, — предупредила медик.
Доктор посоветовала следить за осанкой: ноги ставить на пол, а под поясницу класть валик. А также вставать и разминаться каждые 30−40 минут.
Отсутствие физической активности ведет также к ухудшению питания суставов и повышению риска травм, сообщил 360.ru.
Кроме того, длительное сидение ухудшает снабжение мышц и межпозвоночных дисков кислородом и питательными веществами. В результате возникают остеохондроз и грыжи межпозвоночных дисков, предупреждает Life.ru.