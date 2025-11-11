Россиянам объяснили, почему грязная вытяжка на кухне опасна для здоровья

— Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы. При выключенной вентиляции они попадают в пищу, оставленную на плите, что может привести к кишечным расстройствам, — сообщила эксперт.