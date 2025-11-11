Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, почему грязная вытяжка на кухне опасна для здоровья

Доцент Золотарева: грязная вытяжка может стать источником кишечных расстройств.

Источник: Комсомольская правда

Грязь на кухонной вытяжке становится питательной средой для размножения самых разных бактерий, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент Мария Золотарева.

— Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы. При выключенной вентиляции они попадают в пищу, оставленную на плите, что может привести к кишечным расстройствам, — сообщила эксперт.

Специалист посоветовала использовать для очистки вытяжки щелочные очистители, обработку следует проводить раз в три-четыре недели или чаще, в зависимости от частоты использования прибора.

Тем временем, исследования показывают, что регулярное соблюдение мытья рук с мылом снижает уровень острых кишечных заболеваний почти наполовину, а респираторных — примерно на четверть, рассказал RT.

Известно, что процедура позволяет удалить до 90% микробов и существенно снижает риск заражения контактно-бытовым путем.