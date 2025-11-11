Россиянам объяснили, почему грязная вытяжка на кухне опасна для здоровья

Грязь на кухонной вытяжке становится питательной средой для размножения самых разных бактерий, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент Мария Золотарева.
— Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы. При выключенной вентиляции они попадают в пищу, оставленную на плите, что может привести к кишечным расстройствам, — сообщила эксперт.
Специалист посоветовала использовать для очистки вытяжки щелочные очистители, обработку следует проводить раз в три-четыре недели или чаще, в зависимости от частоты использования прибора.
Тем временем, исследования показывают, что регулярное соблюдение мытья рук с мылом снижает уровень острых кишечных заболеваний почти наполовину, а респираторных — примерно на четверть, рассказал RT.
Известно, что процедура позволяет удалить до 90% микробов и существенно снижает риск заражения контактно-бытовым путем.