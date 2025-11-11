Ричмонд
Названы болезни, при которых постоянно мерзнут руки и ноги

Эндокринолог Овчарова: холодные руки и ноги могут указывать на анемию.

Источник: Комсомольская правда

Если конечности постоянно мерзнут даже в теплую погоду, то речь может идти проблемах со здоровьем. Их перечислила в разговоре с изданием «Газета.Ru» гинеколог-эндокринолог Татьяна Овчарова.

— Причин постоянной зябкости может быть несколько. И одна из распространенных — железодефицитная анемия. Еще одной возможной причиной является гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Помимо холодных рук и ног, человек может заметить усталость, сухость кожи, выпадение волос и набор веса, — перечислила доктор.

По ее словам, ощущение холода в конечностях также может быть связано с пониженным артериальным давлением или спазмом сосудов.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что регулярное ощущение холода в конечностях, как правило, связано с пониженной температурой или малоподвижным образом жизни, однако такой симптом может свидетельствовать о проблемах с кровообращением и нервной системой.

При таких симптомах важно вовремя обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, напоминает 360.ru.