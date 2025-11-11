Названы болезни, при которых постоянно мерзнут руки и ноги

— Причин постоянной зябкости может быть несколько. И одна из распространенных — железодефицитная анемия. Еще одной возможной причиной является гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Помимо холодных рук и ног, человек может заметить усталость, сухость кожи, выпадение волос и набор веса, — перечислила доктор.