Без вкусного и грустного: стало известно, что нельзя делать во время магнитных бурь

— В магнитные бури вредно переедание, особенно соленые, жирные и высококалорийные продукты, а также стимуляторы с кофеином. Не рекомендуется просмотр тяжелых фильмов — драмы, трагедии, ужастики, хоррор. Старайтесь не смотреть и новые фильмы, особенно, если их финал вам неизвестен: плохой конец даже в хорошем кино может привести к стрессу, — считает доктор.