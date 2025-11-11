Без вкусного и грустного: стало известно, что нельзя делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь многие люди могут отмечать у себя ухудшение самочувствия, головные боли, снижение настроения. О том, как поддержать организм в этот период и не навредить себе, рассказал aif.ru терапевт Константин Спахов.
— В магнитные бури вредно переедание, особенно соленые, жирные и высококалорийные продукты, а также стимуляторы с кофеином. Не рекомендуется просмотр тяжелых фильмов — драмы, трагедии, ужастики, хоррор. Старайтесь не смотреть и новые фильмы, особенно, если их финал вам неизвестен: плохой конец даже в хорошем кино может привести к стрессу, — считает доктор.
Врач также призвал россиян избегать неприятных дел, депрессивных и тревожных мыслей. Вместо этого он посоветовал как можно больше спать и медитировать.
Самая мощная вспышка в 2025 году произошла на Солнце 11 ноября, рассказал RT. Известно, что вспышка достигла максимума — X5.15. Это пока самое крупное событие с октября прошлого года.