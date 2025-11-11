Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без вкусного и грустного: стало известно, что нельзя делать во время магнитных бурь

Терапевт Спахов посоветовал не смотреть грустные фильмы во время магнитных бурь.

Источник: Комсомольская правда

Во время магнитных бурь многие люди могут отмечать у себя ухудшение самочувствия, головные боли, снижение настроения. О том, как поддержать организм в этот период и не навредить себе, рассказал aif.ru терапевт Константин Спахов.

— В магнитные бури вредно переедание, особенно соленые, жирные и высококалорийные продукты, а также стимуляторы с кофеином. Не рекомендуется просмотр тяжелых фильмов — драмы, трагедии, ужастики, хоррор. Старайтесь не смотреть и новые фильмы, особенно, если их финал вам неизвестен: плохой конец даже в хорошем кино может привести к стрессу, — считает доктор.

Врач также призвал россиян избегать неприятных дел, депрессивных и тревожных мыслей. Вместо этого он посоветовал как можно больше спать и медитировать.

Самая мощная вспышка в 2025 году произошла на Солнце 11 ноября, рассказал RT. Известно, что вспышка достигла максимума — X5.15. Это пока самое крупное событие с октября прошлого года.