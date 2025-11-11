Ричмонд
Врач перечислил методы борьбы с изжогой, которые сделают только хуже

Гастроэнтеролог Исаева: сода и минералка могут усилить изжогу.

Источник: Комсомольская правда

Народные методы борьбы с изжогой часто не помогают, а только усиливают ее. К таким вредным способам, относится, например, раствор пищевой соды, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.

— Создаваемая содой щелочная среда способна быстро нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, однако в ходе реакции двух веществ выделяется тепло, углекислый газ и вода, такой эффект может повредить слизистую оболочку, повысить давление в желудке и усугубить ситуацию, — предупредила доктор.

Врач добавила, что газированная минеральная вода раздражает слизистую желудка, а при панкреатите, симптомом которого часто и выступает изжога, усиливает секрецию сока. Что, в свою очередь, также ухудшает состояние пациента.

Цитрусовые, а также томаты и их производные — кетчупы и соусы снижают pH желудочного сока, увеличивая риск рефлюкса и провоцируя изжогу, передает Life.ru.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что облегчить изжогу могут бананы, кефир, натуральный йогурт, ромашковый чай и имбирь.