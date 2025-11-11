«Привязанность, как к родной матери»: психолог раскрыла истинность чувств между Джиганом и Самойловой

Расставание рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой стало громким событием, после которого музыкант заявил, что намерен добиваться прощения от возлюбленной. И все шансы вновь быть вместе у пары есть, таким мнением поделилась в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.
— Я думаю, что любовь там присутствует настоящая, искренняя. Но там не только любовь, потому что Самойлова, конечно, мамочка-мамочка. И с Джиганом у нее такие же детско-материнские отношения. В то, что он без нее не может и любит, тоже нужно верить, потому что такие люди, несмотря на то, что они могут и изменять, имеют такие привязанности. Это привязанность, как к родной матери. Я думаю, дверь открыта все-таки, — считает эксперт.
Психолог добавила, что со временем пара, скорее всего помирится, после чего выяснится, что Джиган не только посвящал песни Самойловой, но и преподносил цветы, подарки и другими способами пытался ее вернуть.
Ранее KP.RU сообщил, что Джиган и Оксана состояли в браке 13 лет. По одной из версий, они познакомились в ночном клубе и почти сразу стали жить вместе. Кстати, женились влюбленные в красивую дату 12 декабря 2012 года. У пары четверо детей — 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.