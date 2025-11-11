Названы болезни, которые могут обостриться с приходом холодов

Переохлаждение повышает риск воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, которые, в свою очередь, ведут к проблемам с почками. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» уролог Виген Малхасян.
— Чаще всего с наступлением холодов обостряются цистит — воспаление мочевого пузыря, и уретрит — воспалительный процесс в мочеиспускательном канале. Причем, если цистит традиционно считается преимущественно женской проблемой, то уретрит чаще диагностируется у мужчин, — отметил врач.
По словам медика, главная опасность заключается в том, что пациенты, которые уже сталкивались с циститом, часто занимаются самолечением, из-за чего инфекция не только не излечивается, но переходит к почкам, вызывая пиелонефрит.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что риск развития цистита увеличивается при хроническом стрессе, ослаблении иммунитета, гормональных изменениях.
Воспалительные заболевания мочеполовой системы, такие как цистит или аднексит, могут проявляться резями и болями внизу живота, предупреждает 360.ru.