Названы болезни, которые могут обостриться с приходом холодов

Уролог Малхасян: цистит и уретрит чаще всего обостряются с приходом холодов.

Источник: Комсомольская правда

Переохлаждение повышает риск воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, которые, в свою очередь, ведут к проблемам с почками. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» уролог Виген Малхасян.

— Чаще всего с наступлением холодов обостряются цистит — воспаление мочевого пузыря, и уретрит — воспалительный процесс в мочеиспускательном канале. Причем, если цистит традиционно считается преимущественно женской проблемой, то уретрит чаще диагностируется у мужчин, — отметил врач.

По словам медика, главная опасность заключается в том, что пациенты, которые уже сталкивались с циститом, часто занимаются самолечением, из-за чего инфекция не только не излечивается, но переходит к почкам, вызывая пиелонефрит.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что риск развития цистита увеличивается при хроническом стрессе, ослаблении иммунитета, гормональных изменениях.

Воспалительные заболевания мочеполовой системы, такие как цистит или аднексит, могут проявляться резями и болями внизу живота, предупреждает 360.ru.