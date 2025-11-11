Самый высокотехнологичный робот в России потерял равновесие и упал во время презентации: в чем причина

Высокотехнологичный российский робот Aidol выступил на самопрезентации 11 ноября. Во время показа разработка, пытаясь помахать рукой, упала. Робот потерял равновесие.
Андройд может самостоятельно передвигаться, взаимодействовать с предметами и общаться. Он работает без подключения к интернету. Разработчики рассказали об инновационности проекта. По их словам, робот способен воспроизводить 12 эмоций.
Создатели отметили, что имеющиеся у разработки недостатки будут исправлены. Робот предназначен для оказания услуг, а также работы в сфере промышленности.
Между тем холдинг «Росэл» разработал модуль для эффективной защиты мосты от атак дронов. Технология предназначена для обороны объектов со сложной архитектурой или инженерными особенностями.