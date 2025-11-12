Опубликованы фото самых ярких женихов и невест октября 2025 года

Осень в Сибири — пора особого свадебного романтики, когда золотая листва и первый иней становятся свидетелями самых искренних чувств. В октябре десятки пар нашего города сделали важнейший шаг в жизни, выбрав для создания семьи самое поэтичное время года. Традиционно считается, что осенние браки — самые крепкие и осознанные. После летней суеты наступает время глубины и умиротворения, когда сердца по-настоящему готовы к вечным обещаниям. В этом фоторепортаже — счастливые моменты пар, которые обрели семейное счастье под шуршание осенней листвы и первый зимний морозец. Посмотрите, как искренне сияют глаза молодоженов, выбравших для своей любви самую мудрую и красивую пору! Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте.