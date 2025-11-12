Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фото самых ярких женихов и невест октября 2025 года

Осень в Сибири — пора особого свадебного романтики, когда золотая листва и первый иней становятся свидетелями самых искренних чувств. В октябре десятки пар нашего города сделали важнейший шаг в жизни, выбрав для создания семьи самое поэтичное время года. Традиционно считается, что осенние браки — самые крепкие и осознанные. После летней суеты наступает время глубины и умиротворения, когда сердца по-настоящему готовы к вечным обещаниям. В этом фоторепортаже — счастливые моменты пар, которые обрели семейное счастье под шуршание осенней листвы и первый зимний морозец. Посмотрите, как искренне сияют глаза молодоженов, выбравших для своей любви самую мудрую и красивую пору! Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте.

Осень в Сибири — пора особого свадебного романтики, когда золотая листва и первый иней становятся свидетелями самых искренних чувств. В октябре десятки пар нашего города сделали важнейший шаг в жизни, выбрав для создания семьи самое поэтичное время года.

Традиционно считается, что осенние браки — самые крепкие и осознанные. После летней суеты наступает время глубины и умиротворения, когда сердца по-настоящему готовы к вечным обещаниям. В этом фоторепортаже — счастливые моменты пар, которые обрели семейное счастье под шуршание осенней листвы и первый зимний морозец.

Посмотрите, как искренне сияют глаза молодоженов, выбравших для своей любви самую мудрую и красивую пору!

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте.