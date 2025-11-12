Историк Рой Медведев предположил, какого царя больше всего уважает Путин

«Всё, что он делает, он делает по собственному пониманию, опираясь на свой ум, знания, волю. Он понимает, что в мире сейчас есть три великие державы — Россия, Соединенные Штаты и Китай. Причем Россия с Китаем союзники, и Америка ничего не может с этим поделать», — добавил специалист.