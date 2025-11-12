Историк Рой Медведев предположил, какого царя больше всего уважает Путин

Из русских правителей прошлого для Владимира Путина бОльшим авторитетом является Петр Первый, а не Иван Грозный. Такое мнение в интервью aif.ru высказал известный историк и публицист Рой Медведев, которому 14 ноября исполняется 100 лет.
«Путин больше всего уважает Петра Первого — в отличие от Сталина, который больше ценил как раз Ивана Грозного», — отметил историк, комментируя недавнюю установку в Вологде 9-метрового памятника Ивану IV.
В то же время противопоставлять двух этих русских правителей было бы неправильно, каждый из них имеет свои заслуги перед Россией, считает Медведев.
Историк подчеркнул, что у нынешнего главы государства совершенно самостоятельный курс и наследником ничьей исторической традиции он не является.
«Всё, что он делает, он делает по собственному пониманию, опираясь на свой ум, знания, волю. Он понимает, что в мире сейчас есть три великие державы — Россия, Соединенные Штаты и Китай. Причем Россия с Китаем союзники, и Америка ничего не может с этим поделать», — добавил специалист.
