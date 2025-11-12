Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Зиновьев день 12 ноября на Синичкин день

Собрали приметы и запреты на 12 ноября, когда отмечают Зиновьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 ноября вспоминает святого Зиновия. В народе празднуют Зиновьев день. Но есть еще одно название — Синичкин день. Все дело в том, что 12 ноября прилетают синицы.

Что нельзя делать 12 ноября.

Не рекомендуется прогонять и обижать птиц. Считается, что это может обернуться большими проблемами. Запрещено брать деньги взаймы. Предки верили, что начнутся ссоры с человеком, который их одолжил.

Что можно делать 12 ноября.

По традиции, в названный день было принято ходить на охоту и рыбалку. Кроме того, считалось, что если синица залетит во двор 12 ноября, то в доме будут счастье и достаток.

Согласно приметам, выпавший в виде крупы снег предсказывает сильные морозы. В том случае, если много синиц, то ждали похолодания.

Тем временем Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси: «Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики».

Ранее мы узнали, чем братья-белорусы Дмитрий и Георгий Колдуны шокировали Стаса Пьеху и его маму Илону Броневицкую на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Штормит до сих пор».

Также мы писали, что Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в мясе от четырех предприятий Беларуси.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше