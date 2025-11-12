Что можно и нельзя делать в Зиновьев день 12 ноября на Синичкин день

Православная церковь 12 ноября вспоминает святого Зиновия. В народе празднуют Зиновьев день. Но есть еще одно название — Синичкин день. Все дело в том, что 12 ноября прилетают синицы.
Что нельзя делать 12 ноября.
Не рекомендуется прогонять и обижать птиц. Считается, что это может обернуться большими проблемами. Запрещено брать деньги взаймы. Предки верили, что начнутся ссоры с человеком, который их одолжил.
Что можно делать 12 ноября.
По традиции, в названный день было принято ходить на охоту и рыбалку. Кроме того, считалось, что если синица залетит во двор 12 ноября, то в доме будут счастье и достаток.
Согласно приметам, выпавший в виде крупы снег предсказывает сильные морозы. В том случае, если много синиц, то ждали похолодания.
