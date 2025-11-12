Народный календарь. Почему 15 ноября нужно покупать одежду

15 ноября в народном календаре — Акиндин и Пигасий. В этот день церковь чтит память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за веру в IV веке.
В народе верили, что в эту дату нельзя обращаться к другим за помощью, так как она принесет больше вреда, чем пользы. Также если вы хотите попросить у кого-то прощения, то лучше это делать до заката, тогда ваша жизнь станет проще и радостнее.
Считается, что загаданное 15 ноября желание обязательно исполнится. Кроме того, одежда, купленная на Акиндина и Пигасия, прослужит вам очень долго.
Приметы погоды:
Если в этот день выпадет большое количество снега, то весной будет половодье.
Если на дорогах грязно — до начала декабря сохранится теплая погода.
Услышать крик снегирей в этот день — к морозам.
Галки и синицы летают по двору — скоро будет снегопад.
Именины отмечают: Марк, Альберт, Константин.