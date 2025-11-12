Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 15 ноября нужно покупать одежду

15 ноября в народном календаре — Акиндин и Пигасий. В этот день церковь чтит память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за веру в IV веке.

15 ноября в народном календаре — Акиндин и Пигасий. В этот день церковь чтит память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за веру в IV веке.

В народе верили, что в эту дату нельзя обращаться к другим за помощью, так как она принесет больше вреда, чем пользы. Также если вы хотите попросить у кого-то прощения, то лучше это делать до заката, тогда ваша жизнь станет проще и радостнее.

Считается, что загаданное 15 ноября желание обязательно исполнится. Кроме того, одежда, купленная на Акиндина и Пигасия, прослужит вам очень долго.

Приметы погоды:

Если в этот день выпадет большое количество снега, то весной будет половодье.

Если на дорогах грязно — до начала декабря сохранится теплая погода.

Услышать крик снегирей в этот день — к морозам.

Галки и синицы летают по двору — скоро будет снегопад.

Именины отмечают: Марк, Альберт, Константин.