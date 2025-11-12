Всемирный день балета и День творческих осуществлений: какие праздники отмечают в России и мире 12 ноября

12 ноября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день балета, День творческих осуществлений и День пиццы со всем подряд, кроме анчоусов.
Всемирный день балета.
Всемирный день балета учредили сотрудники Королевского театра в районе Лондона Ковент-Гарден в 2014 году. В этот праздник любой желающий может заглянуть в закулисье балетного искусства и посмотреть на репетиции. Многие балетные команды в эту дату проводят бесплатные онлайн-трансляции со своих репетиций.
День творческих осуществлений.
День творческих осуществлений — это отличная дата, которая подходит для тех, кто хочет творить и раскрывать свой потенциал. В этот праздник можно попробовать сочинить музыку, нарисовать картину, написать стих, сделать что-то своими руками или подойти креативно к обычным домашним делам.
День пиццы со всем подряд, кроме анчоусов.
День пиццы со всем подряд, кроме анчоусов, — это американский праздник, который отмечают все, кто терпеть не может пиццу с анчоусами. Она появилась на Сицилии и со временем стала популярна в Нью-Йорке из-за итальянской диаспоры. В этот праздник можно побаловать себя любой пиццей и добавить в нее все что угодно, но только не анчоусы.