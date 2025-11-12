Нетрезвая автомобилистка сбила подростка на самокате. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Гомеле

ДТП, в котором пострадал подросток, произошло в начале августа. Согласно материалам дела, водитель авто, будучи нетрезвой, в темное время ехала на Honda Civic. «Проявила невнимательность к дорожной обстановке, выехала за пределы проезжей части на обочину, где совершила наезд на подростка 2011 года рождения. Мальчик ехал по обочине на самокате в попутном направлении. В результате ДТП ему были причинены тяжкие телесные повреждения», — рассказали в областном суде.