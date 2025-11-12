Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвая автомобилистка сбила подростка на самокате. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Гомеле

«Проявила невнимательность к дорожной обстановке, выехала за пределы проезжей части на обочину, где совершила наезд на подростка 2011 года рождения. Мальчик ехал по обочине на самокате в попутном направлении. В результате ДТП ему были причинены тяжкие телесные повреждения», — рассказали в областном суде.

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Новобелицкого района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, по ч.4 ст. 317 УК, сообщили БЕЛТА в областном суде.

ДТП, в котором пострадал подросток, произошло в начале августа. Согласно материалам дела, водитель авто, будучи нетрезвой, в темное время ехала на Honda Civic. «Проявила невнимательность к дорожной обстановке, выехала за пределы проезжей части на обочину, где совершила наезд на подростка 2011 года рождения. Мальчик ехал по обочине на самокате в попутном направлении. В результате ДТП ему были причинены тяжкие телесные повреждения», — рассказали в областном суде.

Приговором суда признана вина фигурантки. На основании ч.4 ст. 317 УК ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также на восемь лет она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. -0-