Вечно совершают благо: в театре Образцова заставили танцевать Мефистофеля

Премьера экспериментальной постановки «Картины из жизни доктора Фауста» состоялась на сцене Театра кукол Образцова, который недавно покинула директор Елена Булукова: она теперь будет реанимировать МХАТ имени Горького, а ее место занял ее заместитель Илья Морозов. Но прежний курс на эксперимент продолжается. Хореограф Егор Дружинин создал пластический перформанс, в котором вместе с артистами театра и куклами работают профессиональные танцоры. Слов в постановке нет.
Куклы из коробки.
Попасть на премьеру в Театр кукол имени Сергея Образцова теперь считается модным и крутым. И, кстати, совсем не обязательно детским. В этих стенах кипит активный поиск, с этой труппой хотят сотрудничать звезды. Этому театру отдает инсценировать свои мюзиклы композитор Александр Зацепин. Получает «Золотую маску» актер Евгений Цыганов (за роль Сергея Образцова, и это до сих пор один из самых модных спектаклей в Москве), пишет стихи Лариса Рубальская, ставит кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян.
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Дмитрий БелицкийАвтор пьесы, режиссер-постановщик, хореограф Егор Дружинин (на переднем плане). Премьера пластической мистерии «Картины из жизни доктора Фауста» в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова.
Афиша театра пополнилась еще одним звездным именем. Хореограф Егор Дружинин, известный еще и по роли в многосерийном фильме про Петрова и Васечкина, поставил «Картины из жизни доктора Фауста». Получился спектакль без слов для кукол и людей.
Для этого художник Виктор Никоненко и режиссер Максим Кустов на и без того небольшой сцене театра создали камерное пространство в виде куба, лишенного декораций. Только окно в небо и люк в преисподнюю. Стены и потолок сложены из старых выбеленных досок. В центре стойка, на которой возвышается рогатое чудовище. Главную роль Мефистофеля исполняют в очередь танцовщики Ильдар Гайнутдинов и Коля Багдасарян. Они совершенно разные. Тем интереснее посмотреть спектакль в двух составах.
У Ильдара Гайнутдинова есть опыт перевоплощения в дьявольский образ. В 2023 году он дебютировал на сцене Большого театра в балете «Мастер и Маргарита», где сыграл Воланда. Танцовщик-самородок, не имея классического хореографического образования, покорил публику и разделил лагерь критиков. Одни не понимали, как возможно, чтобы без выслуги и карьерной лестницы исполнять главные партии на главной сцене страны. Другие поддерживали нестандартный выбор хореографа Эдварда Клюга.
Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова.
В Театре Образцова Ильдар так же харизматичен, красив, профессионален. Его Мефистофель — впечатляющий демонический искуситель.
Образ, созданный Колей Багдасаряном, в некоторых сценах даже устрашающий. Актер так же, как и Ильдар, был одним из лучших участников шоу «Танцы на ТНТ», где и обрел популярность. Только танцевали они в разных сезонах. Конек Коли — контемпорари, джаз, крамп, экспериментал. В 2024 году Багдасарян стал приглашенным артистом в лаборатории Егора Дружинина, которую он вел в Театре Образцова. Лаборатория называлась «Куклы и пластика». Именно там и зародился спектакль «Картины из жизни доктора Фауста», который представили зрителю спустя полтора года.
Вышли из-за ширмы.
Режиссер-хореограф Егор Дружинин написал пьесу, чтобы инсценировать ее в кукольном театре. По замыслу постановщика, историю доктора Фауста актеры рассказывают на языке пластики. Уникальность постановки Дружинина в том, что он вывел актеров, которые обычно находятся за ширмой, на первый план. Зрители могут запомнить их лица и удивиться, насколько пластичны и они сами. В спектакле заняты: Дмитрий Исламов, Ксения Сальникова, Халися Богданова, Александр Городиский, Алена Ковальчук, Марина Дунаева, Алия Гаттарова, Андрей Абельцев, Анна Суворова, Артур Арутюнов, Виктория Арутюнова, Василий Аникеев, Руслан Васильев. Михаил Евченко, Мила Ким и другие.
Артем Балихин играет Господа и танцует как бог. Александра Богданова — душа Маргариты.
Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова.
Артисты кукольники выучили сложную хореографию и в «диалоге» с Мефистофелем (профессиональным танцовщиком) не проигрывают. Кроме того, они еще и управляют куклами, которые тоже исполняют главные роли в спектакле.
Доктор Фауст (Андрей Нечаев) — алхимик, астролог и маг. Он нужен людям, но и нечистая сила бьется за его душу. Мефистофель находит подход к ученому, искушает его рыжеволосой Маргаритой (Эвелина Исламова). Фауст теряет голову от неземной красоты и чистоты девушки. И пока доктор стремится к своей цели, Мефистофель соблазняет окружающих, предлагая призрачные блага. Кого-то достаточно поманить блестящими цацками, кого-то бутылкой хмельного вина, чтобы после одурманенному вложить в руки дубину.
Мефистофель не испытывает угрызений совести, ему неведомо сочувствие. Он не жалеет даже младенцев, которым вместо лекарства подсовывает яд. Своих жертв он превращает в куклы. А потом с легкостью отнимает у них душу. Это эфемерное понятие художник спектакля Виктор Никоненко представил в виде маленькой куколки. Каждую новую душу Мефистофель складывает в плетеную корзину, а тела жертв отправляются в преисподнюю. От этого становится жутко. Главные персонажи предстают перед зрителями в виде деревянных ростовых кукол. Каждую ведут двое или трое актеров.
Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова.
— В спектакле работают куклы разных систем со множеством трюков и приспособлений, позволяющих создать иллюзию свободы от человека, — говорит художник спектакля Виктор Никоненко. — Куклы на наших глазах меняются, умирают, двигаются. У них хорошая пластика.
От чего действительно страшно, так это от воплощения слуг дьявола. С самого начала повествования Мефистофель обхаживает, обольщает, нежничает и танцует с рогатым черепом. Он не гремит костями. Нечистый пластичен. Пустые глазницы и у других кукол из свиты Мефистофеля еще долго будут сниться особо впечатлительным, как и гремящие кости скелетов. У спектакля возрастной ценз 12+: подростков черепами не напугать. Но вот на нервы взрослых постановка очень даже действует.
Страшно красиво.
Костюмы артистов — аллюзия на средневековье. Головные уборы как с полотен Вермеера. Цветовая гамма близка к пастельным оттенкам. Яркие платья лишь у главных героинь. Костюмы украшены шитьем ручной работы, без использования техники. Нет ни одной машинной строчки: каждая петелька корсета, каждая деталь женского и мужского платья создана руками швей мастерских театра. Использовались батист, тарлатан, канва, перфорированная кожа.
Двигаются на сцене герои под барочную классику. Звучат «Пассакалия» Генделя, церковные кантаты и Концерт № 1 ре минор для фортепиано Баха. А еще Бетховен, Гуно. Сцена «Вальпургиева ночь» сопровождается авторской музыкой актрисы Театра кукол Образцова Людмилы Ким. Беспроигрышный выбор для размышлений о бренности бытия — Хоральная прелюдия фа минор Иоганна Себастьяна Баха. Киноман ее узнает моментально, это основная тема в «Солярисе» Андрея Тарковского.
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Дмитрий Белицкий.
Спасение доктор Фауст и Маргарита найдут в любви. Ее не смог убить Мефистофель. В финале на сцену выходят дети — мальчик и рыжеволосая девочка. Видимо, как метафора бесконечности жизни.
— Спектакль может показаться мрачным, в нем есть серьезные эмоциональные триггеры, и эта мрачность даже может показаться нарочитой, — считает режиссер-хореограф Егор Дружинин. — Но в финале история всё равно приводит зрителя к свету, к надежде. Это может быть воспринято как сказка: есть борьба добра со злом, но есть и моменты какого-то радостного экстаза, надежды и любви.
Следующие показы «Картин из жизни доктора Фауста» на сцене Театра кукол Образцова состоятся 11 и 12 декабря.