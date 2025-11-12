Вечно совершают благо: в театре Образцова заставили танцевать Мефистофеля

От чего действительно страшно, так это от воплощения слуг дьявола. С самого начала повествования Мефистофель обхаживает, обольщает, нежничает и танцует с рогатым черепом. Он не гремит костями. Нечистый пластичен. Пустые глазницы и у других кукол из свиты Мефистофеля еще долго будут сниться особо впечатлительным, как и гремящие кости скелетов. У спектакля возрастной ценз 12+: подростков черепами не напугать. Но вот на нервы взрослых постановка очень даже действует.