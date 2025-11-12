Птичий хрип: у «Пингвинов моей мамы» вышел второй сезон

Достаточно беглого описания сюжета второго сезона, чтобы стало ясно: здесь куда меньше точек подключения к персонажам, чем было в первом. С 2021 года в России многое поменялось, но в сериале ничего этого нет, время словно застыло. Абстрактная страна непонятно какого года. Смотришь — и не узнаешь. Вместо здесь и сейчас нам предлагают два экзотических путешествия — Турцию и Кавказ, подальше. Но так ли много зрителей может «подключиться» к фестивальному быту анимационного ивента и тихой идиллии кавказской семьи, куда нас приглашают? В путешествии Амира к отцу можно при большом желании увидеть переклички с хитом Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу», снятым уже после «Пингвинов», но там были полное погружение и четкие параллели с реальностью очень многих людей в России. Здесь пока скорее поэтическая и несколько сентиментальная зарисовка, мелодрама, которой в «Пингвинах» раньше места не было.