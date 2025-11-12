Календарь на 12 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день на Руси вспоминали святых Зиновия и Зиновию — мучеников, отдавших жизни за христианскую веру. По традиции в праздник начинался сезон зимней охоты и рыбалки. Отмечали его по-особому: отправлялись в лес или на берег реки за добычей. Считалось, что без трофеев в этот день возвращаться нельзя: иначе охота и рыбалка весь год не принесут удачу.