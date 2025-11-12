Календарь на 12 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 ноября в России отмечают Синичкин день — экологический праздник, посвященный зимующим птицам. В мире говорят об опасности пневмонии, врачи сегодня напоминают о симптомах и лечении этого заболевания. Профессиональный праздник отмечают специалисты по безопасности и работники Сбербанка. Какие еще памятные даты приходятся на 12 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 12 ноября.
* Синичкин день.
Этот трогательный праздник, пришедший из глубины веков, отмечается в России по инициативе Союза охраны птиц. Каждый год 12 ноября накануне морозов в разных регионах страны проходят экологические и просветительские акции. Их цель — напомнить людям о том, что зимующие птицы нуждаются в защите и подкормке. Среди главных традиций — изготовление и развешивание кормушек для птиц в скверах, парках и лесничествах, заготовка кормов для пернатых, конкурсы рисунков и фотографий.
* Всемирный день борьбы с пневмонией.
Пневмония — одно из опасных инфекционных заболеваний дыхательной системы, которое грозит осложнениями и может привести к летальному исходу. Крайне важно вовремя распознать болезнь и начать лечение.
Чтобы повысить осведомленность людей о грозном заболевании, по инициативе врачей была учреждена дата — Всемирный день борьбы с пневмонией. В разных странах педиатры, терапевты и пульмонологи проводят просветительские акции, подробно рассказывают о пневмонии, учат вовремя ее выявлять и эффективно с ней бороться. Пневмония особенно опасна для детей и старшего поколения, а также людей с хроническими заболеваниями.
* День специалиста по безопасности.
Этот неофициальный праздник появился в России в 2005 году по инициативе одного из интернет-порталов, посвященного вопросам безопасности. Он быстро стал популярным среди специалистов. В этот день поздравления принимают эксперты по безопасности на предприятиях, в учреждениях, торговых точках, личные телохранители. Кстати, если несколько десятилетий назад охраной важных лиц занимались исключительно мужчины, то сегодня в этой сфере немало представительниц прекрасного пола.
* День работников Сбербанка России.
В ноябре 1841 года указом императора Николая I в России были учреждены первые сберегательные кассы. Именно к этому событию в конце 1990-х был приурочен праздник, который работники Сбербанка отмечают каждый год 12 ноября. Сбер считается историческим преемником сберегательных касс Российской империи.
Праздник отмечают во всех отделениях финансовой организации. В этот день проходит награждение лучших специалистов, праздничные мероприятия и корпоративы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 ноября в других странах.
День счастливого часа — США. Этот праздник возник в начале ХХ века в рядах ВМФ. «Счастливым часом» моряки называли время отдыха, общения и веселого времяпрепровождения. Сегодня эту популярную дату принято отмечать в ресторанах и кафе, которые в этот день предлагают посетителям особые скидки.
День отца — Индонезия. Этот неофициальный семейный праздник отмечают в стране с 2006 года. В День отца в Индонезии проводятся конкурсы, акции и познавательные мероприятия. Папам и дедушкам принято говорить теплые слова и дарить небольшие подарки.
День врача — Тайвань. Праздник также носит название «День культурного ренессанса». Он приурочен к дню рождения «отца нации» — китайского революционера Сунь Ятсена, который также был талантливым медиком. В этот день транслируют фильмы о нем и проводят торжественные награждения врачей.
Религиозные праздники 12 ноября.
* День памяти священномученика Зиновия и сестры его мученицы Зиновии.
Священномученик Зиновий был епископом Егейским. В 285 году в Киликии он пострадал за веру вместе со своей сестрой Зиновией.
Еще в детстве брат и сестра прониклись христианской верой и решили посвятить себя Богу. Зиновий славился смелыми проповедями среди язычников. Весть об этом дошла до императора Диоклетиана. Святого схватили и потребовали отречься от веры. Когда он ответил отказом, его подвергли жесточайшим пыткам. Сестра разделила с ним мучения. После казни святых их тела тайно предали погребению.
Народные праздники и приметы 12 ноября.
* Зиновий и Зиновия, или Синичкин день.
В этот день на Руси вспоминали святых Зиновия и Зиновию — мучеников, отдавших жизни за христианскую веру. По традиции в праздник начинался сезон зимней охоты и рыбалки. Отмечали его по-особому: отправлялись в лес или на берег реки за добычей. Считалось, что без трофеев в этот день возвращаться нельзя: иначе охота и рыбалка весь год не принесут удачу.
Также день именовали Синичкиным праздником. К этому времени синицы, снегири, свиристели и другие зимние птицы начинали чаще подлетать к человеческому жилью в поисках пропитания. Взрослые учили детей мастерить кормушки. Популярная пословица гласила: подкорми птиц зимою — послужат тебе весною.
* Приметы.
Птицы кучкуются стайками возле дома — грядут холода.
Синица громко свистит — день будет ясный.
Синицы громко поют на заре — к скорым холодам.
Все небо затянули плотные тучи — жди плохой погоды.
Какие исторические события произошли 12 ноября.
* 1803 год — указом императора Александра I Николай Карамзин назначен «российским историографом».
Дни рождения и юбилеи 12 ноября.
* В 1727 году родился Иван Шувалов — генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, президент Академии художеств.
* В 1952 году родился Вячеслав Зайцев — советский волейболист, один из лучших связующих в истории волейбола, олимпийский чемпион (1980).
Кто отмечает дни рождения.
* 71 год исполняется Юрию Полякову — советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, автору повестей «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», романа «Грибной царь» и других произведений.
* 43 года исполняется Юлии Ковальчук — российской певице и телеведущей, бывшей участнице группы «Блестящие».