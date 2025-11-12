Первый человекоподобный робот Aidol в России упал в начале презентации

Ранее Life.ru сообщал, как норвежская компания 1X открыла предварительные заказы на полностью автономного домашнего робота NEO с гуманоидным искусственным интеллектом. Согласно информации, представленной производителем, NEO стал первым в мире роботом-спутником, способным изменить повседневную жизнь пользователей. Робот предлагается по цене 20 000 долларов (1 596 400 рублей) за единовременную покупку или 499 долларов (39 830,18 рублей) в месяц по подписке.